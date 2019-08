Demet Özdemir: İyi ki Can Yaman... İyi ki sen...

Can Yaman, Instagram'da Demet Özdemir ile fotoğrafını paylaşıp, "Müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir'e çok teşekkür ederim." notunu düştü.

Demet Özdemir ise Can Yaman'a "Her şey birlikte güzel oldu... iyi ki Can Yaman! Seninle göz göze oynamak büyük şanstı benim için... Her şey için çok teşekkür ederim... İyi ki sen! Yolun aydınlık olsun... Hiç şüphem yok, en güzel işler senin olacak..." sözleriyle karşılık verdi.