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05.09.2019 - 14:48

Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu Harbiye'de pişti oldu

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, iki ay önce boşandığı Kaan Yıldırım ile yakınlaştığı iddia edilen Demet Özdemir’le konserde pişti oldu.

Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu Harbiye'de pişti oldu

Oğuzhan Koç’u dinlemeye giden Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu’nun neredeyse yan yana oturması gerilimi arttırdı.

Kaan Yıldırım’la yakınlaştığı iddia edilen Demet Özdemir’le Ezgi Eyüboğlu’nun arasında sadece bir kişinin oturması dikkat çekti. Gece boyunca ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esti.

Muhabirlerin ‘Kaan Yıldırım’la aşk yaşıyor musunuz?’ sorusu Demet Özdemir’i kızdırdı. Hemen yanında Ezgi Eyüboğlu’nun oturduğunu bilen Demet Özdemir; ‘Daha önce de söyledim, öyle bir şey yok. Böyle bir yerde böyle konuları konuşmayalım’ sözleriyle tepki gösterdi.

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