Demet'ten Hadise'ye zeytin dalı: Bana kızıyorsun ama...

Hadise'nin sosyal medya hesabından Harbiye konseri fotoğrafına "Mekanın sahibi geri geldi" yazması ortalığı karıştırmıştı. Herkes bu konuda fikrini söylerken Demet Akalın da "Her yerin sahibi olsa ne olur, kocası yok" demiş. İkilinin arasında soğuk rüzgarlar esmişti.

Bunun üzerine Hadise Açıkgöz, Akalın'a “Instagram’da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok” sözleriyle laf atmıştı.

Demet Akalın meslektaşına, “Hadise’yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da” yanıtını vermişti. Ardından açıklama yapan Akalın, “Ya ben şaka yapmıştım. Hadise ‘Bekarlık sultanlıktır’ dese konu büyümez, gülerdik. Ama şaka anlayışımız farklıymış.” diye olayı biraz yumuşatmaya çalışmıştı.

Ancak geçen cuma 'O Ses Türkiye'de ailesiyle ilgili bilgi veren Hadise, gözyaşlarına boğulmuştu.

Açıkgöz, "Abim var, bebeği olacak; şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum". demişti.

Demet Akalın bunun üzerine ‘Ah bana kızıyorsun arkadaşım bak hala olmak seni mahvetti. Düşün anne olduğunda neler olacak. İnşallah tez vakitte tatman dileğiyle… ‘ paylaşımında bulundu. Akalın yazdığı mesajla Hadise'ye barış çubuğu uzattı.