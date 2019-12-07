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07.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Demirören Medya ödülleri topladı

Demirören Medya, Green Park Merter’de gerçekleşen Favori Lezzetler ödül törenine damga vurdu.

Demirören Medya ödülleri topladı

‘Yılın Magazin Eki’ kategorisinde Milliyet CADDEödülün sahibi oldu. Plaketi, Milliyet CADDE Yayın Yönetmeni ve Magazin Müdürü İlknur Taş aldı. ‘Yılın Ana Haber Sunucusu’ kategorisinde ise ödülü Buket Aydın kazandı. ‘Yılın Magazin Programı’ Kanal D’nin ‘Magazin D’ olurken, sunucusu Dilay Korkmaz da ‘Yılın Kadın Program Sunucusu’ seçildi. Milliyet Gazetesi muhabiri Emrah Akçaay ise, ‘Yılın Magazin Gazetecileri’ kategorisinde ödül aldı.

 

7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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