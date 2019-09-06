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06.09.2019 - 16:30

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu bugün evleniyor

Bir süredir beraber olan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, bugün dünyaevine giriyor.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu bugün evleniyor

Oyuncu Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, İzmir'de gerçekleşecek törenle nikah masasına oturacak. İkilinin düğün hazırlıklarından ilk fotoğraflar gelmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında sade bir törenle nişanlanan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çifti düğün heyecanı yaşıyor. Deniz Baysal, ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı tören öncesi hazırlık fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı "Başlayalım bakalım" notuyla paylaşan Deniz Baysal, hikayeler bölümünden de hazırlık aşamalarını yayınlıyor...

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu bugün evleniyor






    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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