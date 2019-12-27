Deniz Baysal'ın '7. Koğuştaki Mucize' şaşkınlığı

Toplantıya geldiğini dile getiren Deniz Baysal, "Dizi için görüşmem var. Daha kesinleşen bir şey yok. Okuma ve değerlendirme aşamasındayım" diyerek yeni projenin müjdesini verdi.

"Filmin büyük bir başarı yakalayacağını biliyorduk ama bu kadarını tahmin edemedik" diyen oyuncu, "5 milyonu tahmin edemedik. Çok güzel oldu. Ekibin ellerine sağlık" sözleriyle duygularını dile getirdi.