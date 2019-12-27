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27.12.2019 - 09:03 | | UMUT ÜNVER

Deniz Baysal'ın '7. Koğuştaki Mucize' şaşkınlığı

Aras Bulut İynemli ile başrollerini paylaştığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi 5 milyonu aşan Deniz Baysal, önceki gün Akmerkez'deydi.

Deniz Baysal'ın '7. Koğuştaki Mucize' şaşkınlığı

Toplantıya geldiğini dile getiren Deniz Baysal, "Dizi için görüşmem var. Daha kesinleşen bir şey yok. Okuma ve değerlendirme aşamasındayım" diyerek yeni projenin müjdesini verdi.

"Filmin büyük bir başarı yakalayacağını biliyorduk ama bu kadarını tahmin edemedik" diyen oyuncu, "5 milyonu tahmin edemedik. Çok güzel oldu. Ekibin ellerine sağlık" sözleriyle duygularını dile getirdi. 

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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Cadde Yazarları

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