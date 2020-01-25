‘Deniz Gözlüm’ düeti

Şarkıcı, “Bu gece parçalarımız 30 yaş ve üzeri... Biraz efkarlı bir yolculuğa çıkıyoruz” dedi. Soner Arıca’yı da sahnesinde ağırlayan Bedavacı, “Onu çok değerli buluyorum” şeklinde konuşarak, Arıca’nın ‘Deniz Gözlüm’ şarkısında düet yaptı.