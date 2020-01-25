25.01.2020 - 07:50 |
‘Deniz Gözlüm’ düeti
Derya Bedavacı, Kalamış Paysage Restaurant’ta sahne aldı.
Şarkıcı, “Bu gece parçalarımız 30 yaş ve üzeri... Biraz efkarlı bir yolculuğa çıkıyoruz” dedi. Soner Arıca’yı da sahnesinde ağırlayan Bedavacı, “Onu çok değerli buluyorum” şeklinde konuşarak, Arıca’nın ‘Deniz Gözlüm’ şarkısında düet yaptı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.