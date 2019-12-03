Deniz Seki, beyin kanaması geçiren kardeşinin son durumunu paylaştı

Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. Yaşanan üzücü olay sonrası Deniz Seki, canlı yayında gözyaşlarına boğulmuş ve kardeşi için dua istemişti. Son gönderisinde keyfi yerinde görünen şarkıcı, 'Kardeşiniz nasıl?' sorusuna “Serdar canım benim. Çok şükür daha iyi eve çıktı, dualarınız sayesinde” diye yanıt verdi.

Kardeşi apar topar hastaneye kaldırılan ve 6 saatlik bir beyin ameliyatı geçiren Deniz Seki ‘Hiç iyi değilim, o benim canım, onu ben büyüttüm, ne olur dualarınızı eksik etmeyin” şeklinde konuşmuştu.

Seki'nin beynindeki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olan annesi de kardeşiyle aynı dönemde hastanelik olmuş. Şarkıcı iki üzüntüyü aynı zamanlarda yaşamıştı.