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28.11.2019 - 13:59 |

Deniz Seki: Keşke zaman burada dursa

Art arda ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren şarkıcı Deniz Seki'den duygusal paylaşım...

Deniz Seki: Keşke zaman burada dursa

Daha önce beynindeki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olan Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, geçtiğimiz haftalarda yeniden hastanelik olmuştu. Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Deniz Seki, önceki gün kardeşi Serdar Seki'nin beyin kanaması geçirmesiyle adeta yıkıldı.

Art arda ailesinde yaşanan sağlık sorunlarıyla boğuşan Deniz Seki'den duygusal paylaşım yaptı. Tüm ailesinin gülerken bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, "Zor günler geçer gider, yanınızda aileden başka hiçbir şey kalmaz. Tek gerçek onlar. Keşke zaman burada dursa. Birlikte hep böyle gülebileceğimiz günlere" notunu düştü.

Deniz Seki: Keşke zaman burada dursa

    28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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