Deniz Seki'den 'reklam için düştü' diyenlere sert yanıt

29 Aralık tarihinde bir otelde konser veren Deniz Seki, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda boşluğa düştü. Bu görünmez kazayı ucuz atlatan şarkıcı yaptığı açıklamada, “Ölümden döndüm. Hala ağrım var” dedi.

Görünmez kazanın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şarkıcı hakkında çeşitli iddialar da ortaya atıldı, düşüşün bir kurgu olduğunu, dikkat çekmek için yapıldığını söyleyenler oldu.

Konuyla ilgili Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programına konuşan Seki, “Bir daha mı düşeyim özel video yapıp? Onu kim diyorsa düşsün inşallah. Nereden düşerse düşsün. Yapmayın Allah aşkına ölümden döndüm ben” diyerek isyan etti.