Denizli’de Zakkum konseri

PAÜ Rektörlük alanında 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı için düzenlediği ‘Hoşgeldin Partisi’ kapsamında 7 Ekim’de başlayan etkinlikler, 9 Ekim günü Zakkum konseri ile sona erdi.

Zakkum, 'Anason' ve 'Her Gün Sonbahar' albümünden sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranları, nlü rock grubunun öne çıkan şarkılarına eşlik etti.