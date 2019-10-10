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10.10.2019 - 17:49 | | İHA

Denizli’de Zakkum konseri

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı için düzenlediği ‘Hoşgeldin Partisi’nin son günü ünlü rock grubu Zakkum grubu sahne aldı.

Denizli’de Zakkum konseri

PAÜ Rektörlük alanında 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı için düzenlediği ‘Hoşgeldin Partisi’ kapsamında 7 Ekim’de başlayan etkinlikler, 9 Ekim günü Zakkum konseri ile sona erdi.

Zakkum, 'Anason' ve 'Her Gün Sonbahar' albümünden sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranları, nlü rock grubunun öne çıkan şarkılarına eşlik etti.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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