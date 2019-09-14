14.09.2019 - 07:50 |
‘Derin Tutku’ Contemporary İstanbul’da
Ayşegül Dinçkök, Koray Erkaya ve Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen’in ortak projesi olarak hayata geçen ‘Derin Tutku Uyanış’, Contemporary İstanbul’da özel gösterimle açıldı. Bu yılki sergisinde deniz kirliliğine dikkat çekmek isteyen Dinçkök, Brimini Bahamalar ve Tulum Meksika’daki obruklarda (cenote) Şahika Ercümen’le dalış gerçekleştirdi.
Çekimlerden oluşan ‘Video Art’ çalışmasına, İklim Tamkan müziğiyle hayat verirken, serginin küratörlüğünü ise Koray Erkaya üstlendi. Etkinlikte, Bilgün Sazak, Leyla Alaton, Serap Atakan, Ümit Boyner ve Yasemin Aloğlu yer aldı.
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