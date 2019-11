Doğa Rutkay hocasıyla anısını böyle anlattı

Akciğer rahatsızlığı sebebiyle 91 yaşında hayatını kaybeden Yıldız Kenter, sanat dünyasını yasa boğdu. Türk tiyatrosunun acı kaybının ardından, sosyal medya taziye mesajlarıyla doldu taştı. Pek çok oyuncuyu yetiştiren Kenter'in ardından bir paylaşım da öğrencisi Doğa Rutkay'dan geldi.

Onunla yaşadığı bir anısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Doğa Rutkay, şu satırları yazdı:

“Henüz kazanmıştım konservatuarı, birinci sınıftaydım. Karşılaştık tiyatroda… O zamanlar sesimi sevmiyorum, kısık ve çatallı… Her çalıştığım parçada sesim kısılıyor, yarısında kalıyorum nefes nefese. Bir ses doktoruna gittim. ‘Sesinde nodül var, küçük bir operasyonla temizleriz ama sesin biraz değişecek’ demişti. Kenterler de prova yönetiyordu. Usulca yanaştım, “Hocam” dedim, 'müsadeniz var mı? Bir derdim var.' ‘Söyle canikom’ dedi. Dedim böyle böyle… sesim çatallı kısık operasyon diyorlar! 'Ahh Doğa’cığım' dedi… 'Her oyuncunun sesi, kendi hali, kendi rengi farklıdır. Her oyuncunun sesi kadife gibi mi olacak yani? Sakın ha o sesini kimselere elletme, doğru kullanmayı öğren yeter!' Öptü beni yanağımdan, dün gibi ayrıldım oradan; sesimi bir sözüyle doğru kullanmayı öğrenerek. Böyle hocalarımız oldu bizim. Böyle değerlerle büyüdük. Böyle değerler kırdı kalbimizi, eğer bir kalp kırdıysa! Azarı böyle ustalardan yedik! Dün bugün ve yarın elde avuçta ne varsa sizlerin sayesinde… Parlayan ışığınızla, ebediyen huzurla uyuyun öğretmenim."