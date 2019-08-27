Doğum günü troll’ü

Eşini troll’leyen 42 yaşındaki oyuncu, karelerin altına “İyi ki doğdun” diye yazarak, onu etiketledi. Birbirleriyle bu tarz esprili paylaşımlar yaparak uğraşan çift, hayranlarının beğenisini bir kez daha kazanırken, 23 Ekim’de 43 yaşına basacak Kanadalı aktöre, eşinin nasıl bir sürpriz yapacağı şimdiden merak konusu oldu.





