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27.11.2019 - 11:31 |

Doğum gününde hayvan barınağı ziyareti

'Kadın' dizisine veda eden oyuncu Bennu Yıldırımlar, doğum gününde Okan Oflaz’ın kurucusu olduğu Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’nin çiftliğini ziyaret etti.

Doğum gününde hayvan barınağı ziyareti

Doğa aşkıyla bilinen ve her fırsatta hayvanlara olan sevgisini dile getiren Bennu Yıldırımlar, bakıma muhtaç hayvanların hikayelerini dernek kurucusu Okan Oflaz’dan dinledi.

Tüm gününü hayvanlarla huzurla geçirdiğini söyleyen oyuncu, olanağı olan herkesi maddi ve manevi açıdan destek olmaya davet etti.

Doğum gününde hayvan barınağı ziyareti

27 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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