Doğum gününde hayvan barınağı ziyareti

Doğa aşkıyla bilinen ve her fırsatta hayvanlara olan sevgisini dile getiren Bennu Yıldırımlar, bakıma muhtaç hayvanların hikayelerini dernek kurucusu Okan Oflaz’dan dinledi.

Tüm gününü hayvanlarla huzurla geçirdiğini söyleyen oyuncu, olanağı olan herkesi maddi ve manevi açıdan destek olmaya davet etti.