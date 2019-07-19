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19.07.2019 - 08:00

Dördüncü kez Harbiye’de

Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, 29 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Poll Production organizasyonuyla Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında sahne alacak ikili, sevilen aşk parçalarını seslendirecek.

Dördüncü kez Harbiye’de

İlk kez 2015 yılında aynı sahneyi paylaşan şarkıcılar, bu sene de dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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