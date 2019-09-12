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12.09.2019 - 12:28

Düğün öncesi alışveriş

Önümüzdeki günlerde Kıbrıs’da müzisyen Erkan Erzurumlu ile evlenecek olan şarkıcı Ziynet Sali, önceki gün City’s AVM'de görüntülendi.

Düğün öncesi alışveriş

Oldukça heyecanlı olduğu gözlerden kaçmayan Ziynet Sali, “Düğün öncesi alışveriş. Bazı eksiklerim var, ayakkabı gibi. Onları tamamlamak için alışverişe çıktım” dedi.

Ünlü şarkıcı, “Nikah şahitlerimiz Cumhurbaşkanımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı olacak. Nikah şahidi konusunda yanlış anlaşıldı galiba, bazı gazeteler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak yazmışlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da başımın tacı tabi ama bu yanlışı düzeltmek istedim” diye konuştu.

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