Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Dünya Starlarıyla Görüşüyorum" başlıklı yazısı şöyle:

"Galatasaraylı futbolcu Emre Mor’la sosyal medya yazışmaları konuşulan bir başka televizyon ünlümüz varmış, adı Yağmur Taktaş.

Önceki gün Kanal D’de ‘İkinci Sayfa’ programına katılmış konuya dair. Laf arasında bir yerde, “Ben dünya starlarıyla da görüşüyorum” demiş.

Güzel buldukları kadınlara sosyal medyadan, günümüz tanımlamasıyla ‘yürüyen’ bir sürü ünlü var, bu doğru.

Ancak entelektüel bir konuşma ya da fikir alışverişi derdinde değil bu adamlar. Küresel ısınma ya da Suriyeli mültecilerin durumuyla falan da ilgili değiller. O yüzden “Görüşme” lafı, kulaklarımı tırmalıyor genellikle."