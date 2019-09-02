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02.09.2019 - 07:50

Dünya turnesi film oluyor

Shakira, geçtiğimiz yıl çıktığı Asya, Avrupa ve Amerika’yı kapsayan El Dorado Dünya Turnesi’ni, beyazperdeye taşıyor.

Dünya turnesi film oluyor

Shakira, geçtiğimiz yıl çıktığı Asya, Avrupa ve Amerika’yı kapsayan El Dorado Dünya Turnesi’ni, beyazperdeye taşıyor. Billboard’un haberine göre Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, “Bu kariyerimin en unutulmaz turnelerinden biriydi. Proje, 13 Kasım’da dünya çapında 60’tan fazla ülkede yayınlanacak” dedi.
54 ülke gezen Shakira, 11 Temmuz’da İstanbul’da konser vermişti.

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