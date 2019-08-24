Dünyadan Ankara'ya

Berlin çıkışlı XJAZZ Festivali, beşinci yılında ilk defa Ankara’da açık havaya açılıyor. 3dots, Not Under Command, Nous Creative Studio ve Riff Ankara’nın ortak çalışması organizasyon, 28-29 Eylül tarihlerinde 6 bin kişilik ODTÜ Vişnelik M.D. Çim Amfi’de gerçekleşecek.



Elektronik, Afrika ve neo-klasik müzik ve cazı diğer müzik stilleriyle birleştiren festivalin ilk akşamki konukları, Hollandalı Harm Coolen ve Merijn Scholte Albers’in elektronik müzik projesi Weval, OceanvsOrientalis projesi, Gaye Su Akyol, Bobby Rausch ilk günün sahne alan isimleri olacak. İkinci akşam ise Hugo Kant ile başlayacak ve Çek asıllı İngiliz müzisyen Emika ile devam ederek Ceza ile

son bulacak.





