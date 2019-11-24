Düşes’ten modacıya teşekkür...

Cambridge Düşesi Kate Middleton, eşi Prens William ile ekim ayında gerçekleştirdiği Pakistan gezisi boyunca tercih ettiği kıyafetlere imzasını atan, ülkenin önde gelen moda tasarımcısı Khadijah Shah’a teşekkür mektubu yazdı. “Pakistan turu boyunca yardımınız için çok teşekkür ederim. Benim için yaptığınız mükemmel seçimlere minnettarım. Yine de o kadar güzel seçenekler arasından tercih etmek biraz zordu. Kıyafetlerimi çok beğendim. Zamanınız ve çabanız için teşekkürler” diye yazan mektubu Twitter hesabından yayınlayan Shah, “Önemsendiğimi bilmek beni çok mutlu etti. Düşhes Catherine,

şüphesiz ki seviliyor ve saygı duyuluyorsunuz” notunu düştü.