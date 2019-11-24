MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriDüşes’ten modacıya teşekkür...
24.11.2019 - 07:50 |

Düşes’ten modacıya teşekkür...

Cambridge Düşesi Kate Middleton, eşi Prens William ile ekim ayında gerçekleştirdiği Pakistan gezisi boyunca tercih ettiği kıyafetlere imzasını atan, ülkenin önde gelen moda tasarımcısı Khadijah Shah’a teşekkür mektubu yazdı.

Düşes’ten modacıya teşekkür...

Cambridge Düşesi Kate Middleton, eşi Prens William ile ekim ayında gerçekleştirdiği Pakistan gezisi boyunca tercih ettiği kıyafetlere imzasını atan, ülkenin önde gelen moda tasarımcısı Khadijah Shah’a teşekkür mektubu yazdı. “Pakistan turu boyunca yardımınız için çok teşekkür ederim. Benim için yaptığınız mükemmel seçimlere minnettarım. Yine de o kadar güzel seçenekler arasından tercih etmek biraz zordu. Kıyafetlerimi çok beğendim. Zamanınız ve çabanız için teşekkürler” diye yazan mektubu Twitter hesabından yayınlayan Shah, “Önemsendiğimi bilmek beni çok mutlu etti. Düşhes Catherine,
şüphesiz ki seviliyor ve saygı duyuluyorsunuz” notunu düştü.

23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11 yıl sonra yeniden sahnede

11 yıl sonra yeniden sahnede

Duygusal kutlama

Duygusal kutlama

MJ’İN HAYATI FİLM OLUYOR!

MJ’İN HAYATI FİLM OLUYOR!

Fake atıyor!

Fake atıyor!

Sıradaki Haber