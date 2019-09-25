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HaberlerCaddeEbru Şallı'nın neşesi yerinde
25.09.2019 - 16:06 |

Ebru Şallı'nın neşesi yerinde

Nişanlısı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturmak için gün sayan eski manken Ebru Şallı, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Ebru Şallı'nın neşesi yerinde

Çırağan Sarayı'nda ailelerin ve yakın dostlarının katılacağı sade bir nikah töreni ile eylül ayı sonunda dünya evine gireceği iddia edilen Ebru Şallı, Markalar Sokağı'nda görüntülendi.

Dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezen Şallı, neşeli hali ile dikkat çekti. Eski manken, muhabirler ile selamlaştıktan sonra soru almadan hızlı adımlarla alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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