Ebru Şallı'nın neşesi yerinde

Çırağan Sarayı'nda ailelerin ve yakın dostlarının katılacağı sade bir nikah töreni ile eylül ayı sonunda dünya evine gireceği iddia edilen Ebru Şallı, Markalar Sokağı'nda görüntülendi.

Dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezen Şallı, neşeli hali ile dikkat çekti. Eski manken, muhabirler ile selamlaştıktan sonra soru almadan hızlı adımlarla alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.