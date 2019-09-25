25.09.2019 - 16:06 |
Ebru Şallı'nın neşesi yerinde
Nişanlısı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturmak için gün sayan eski manken Ebru Şallı, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Çırağan Sarayı'nda ailelerin ve yakın dostlarının katılacağı sade bir nikah töreni ile eylül ayı sonunda dünya evine gireceği iddia edilen Ebru Şallı, Markalar Sokağı'nda görüntülendi.
Dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezen Şallı, neşeli hali ile dikkat çekti. Eski manken, muhabirler ile selamlaştıktan sonra soru almadan hızlı adımlarla alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.