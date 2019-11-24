Ebru Yaşar spor tarzıyla dikkat çekti

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda görüntülenen Yaşar'ın spor giyimi ve doğal hali gözlerden kaçmadı. Telefon ile konuşarak alışveriş turuna devam eden güzel sanatçı, kendisini görüntüleyen muhabirlere iyi çalışmalar demek ile yetindi.

Turuna alışveriş merkezinin içerisinde devam eden Ebru Yaşar, akşam saatlerine kadar alışveriş yaptıktan sonra özel aracı ile ayrıldı.