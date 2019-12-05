Ece Vahapoğlu anne oldu: Birbirimize kavuştuk

2018 yılında Cihan Alpay ile dünya evine giren Ece Vahapoğlu, oğlu Efe'ye kavuştu. Doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaşan taze anne; şu mesajı yayınladı:

"Oğlumuz Efe dünyaya geldi. 2 Aralık’ta birbirimize kavuştuk. Kahramanım Efe ve babası canım kocam Cihan..."

Normal doğum yapmak istediği için hamileliği boyunca beslenme alışkanlıklarına dikkat eden Vahapoğlu, bol bol spor da yapmıştı.