05.12.2019 - 07:50 |
Ece Vahapoğlu anne oldu: Birbirimize kavuştuk
Ece Vahapoğlu, anne oldu. İşte doğum sonrası ilk kare...
2018 yılında Cihan Alpay ile dünya evine giren Ece Vahapoğlu, oğlu Efe'ye kavuştu. Doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaşan taze anne; şu mesajı yayınladı:
"Oğlumuz Efe dünyaya geldi. 2 Aralık’ta birbirimize kavuştuk. Kahramanım Efe ve babası canım kocam Cihan..."
Normal doğum yapmak istediği için hamileliği boyunca beslenme alışkanlıklarına dikkat eden Vahapoğlu, bol bol spor da yapmıştı.