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05.12.2019 - 07:50 |

Ece Vahapoğlu anne oldu: Birbirimize kavuştuk

Ece Vahapoğlu, anne oldu. İşte doğum sonrası ilk kare...

Ece Vahapoğlu anne oldu: Birbirimize kavuştuk

2018 yılında Cihan Alpay ile dünya evine giren Ece Vahapoğlu, oğlu Efe'ye kavuştu. Doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaşan taze anne; şu mesajı yayınladı:

"Oğlumuz Efe dünyaya geldi. 2 Aralık’ta birbirimize kavuştuk. Kahramanım Efe ve babası canım kocam Cihan..."

Normal doğum yapmak istediği için hamileliği boyunca beslenme alışkanlıklarına dikkat eden Vahapoğlu, bol bol spor da yapmıştı.

Ece Vahapoğlu anne oldu: Birbirimize kavuştuk

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