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19.09.2019 - 15:48 |

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Sevgilisi Cihan Alpay ile ilişkisini geçtiğimiz yıl nikah masasına taşıyan ve şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Kasım ayında doğum yapacak olan Ece Vahapoğlu, bebek alışverişine çıktı. Markalar Sokağı'nda görüntülenen ve sarı ve lacivert kıyafetleri ile dikkat çeken yazar, kıyafet ve renk seçiminin sorulması üzerine, "Babası Fenerbahçeli, kendisi hangi takımı tutar bilmiyorum ama benim bu renkleri seçmemin nedeni o değil. Nazara inanıyorum, üstümde nazar boncuğu da var ve bu renkleri de onun için seçtim" cevabını verdi.

Alışveriş turuna bebek giyim ve yaşam ürünleri satan mağazalarda devam eden ünlü isim, daha sonra AVM'den ayrıldı.

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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