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25.10.2019 - 11:50 |

Ekin Mert Daymaz: Askerde horultudan uyuyamadım

Manisa'da bedelli askerlik yapan oyuncu Ekin Mert Daymaz, asker dönüşü yaptığı açıklamalarla tepki çekti.

Ekin Mert Daymaz: Askerde horultudan uyuyamadım

21 günlük vatani görevini tamamlayan oyuncu Ekin Mert Daymaz, “Askerlik nasıl geçti?” diye soran muhabirlere şunları söyledi:
“Koğuşta herkes horluyordu. Bu sebeple 18 gün boyunca uyuyamadım. Oradayken askerliğin ne kadar gurur verici bir şey olduğunu da daha iyi anladım."

Ünlü oyuncunun bu açıklaması sosyal medya tepki almasına sebep oldu. İşte Daymaz'a gelen tepkilerden bazıları:
- Görende bir buçuk sene askerlik yaptı sanır.
- 15 gün kampa gider gibi gittin, bir de hala konuşuyorsun.
- Bu da askerlik yaptım sanıyor işte.
- Nasıl güleceğimi bilemedim.

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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