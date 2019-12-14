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14.12.2019 - 17:43 | | DHA

Eksi 7 derecede Ceza konseri

Erzurum'da, kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de eksi 7 derecede hayranlarının karşısına çıkan Türk rap müziğinin sevilen ismi Ceza, hem coştu hem coşturdu.

Eksi 7 derecede Ceza konseri

Ceza, dün gece Polat Erzurum Resort Oteli önünde kurulan sahnede hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü rapçi, konser boyunca enerjisiyle beğeni topladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü konser alanını dolduran müzikseverler, gece boyunca Ceza'nın coşkusuna eşlik etti.

Türkiye'nin pek çok şehrinden Palandöken'e gelen müzikseverler, Ceza'nın ardından Anıl Piyancı ve Deeperise ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi

    14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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