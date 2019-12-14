Eksi 7 derecede Ceza konseri

Ceza, dün gece Polat Erzurum Resort Oteli önünde kurulan sahnede hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü rapçi, konser boyunca enerjisiyle beğeni topladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü konser alanını dolduran müzikseverler, gece boyunca Ceza'nın coşkusuna eşlik etti.

Türkiye'nin pek çok şehrinden Palandöken'e gelen müzikseverler, Ceza'nın ardından Anıl Piyancı ve Deeperise ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi