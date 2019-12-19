Elalem ne der!

Deniz Akkaya, Instagram’dan paylaştığı karede, kendini hayattan vazgeçmeyen kadın olarak yorumladı. Model, “Elalem adlı dünyanın en büyük jürisini memnun etmek gibi bir derdim yok. Kendi gibi olma cesaretini gösteren herkese huzur ve özgürlük diliyorum” notunu yazdı.