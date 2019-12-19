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19.12.2019 - 07:50 |

Elalem ne der!

Deniz Akkaya, Instagram’dan paylaştığı karede, kendini hayattan vazgeçmeyen kadın olarak yorumladı.

Elalem ne der!

Deniz Akkaya, Instagram’dan paylaştığı karede, kendini hayattan vazgeçmeyen kadın olarak yorumladı. Model, “Elalem adlı dünyanın en büyük jürisini memnun etmek gibi bir derdim yok. Kendi gibi olma cesaretini gösteren herkese huzur ve özgürlük diliyorum” notunu yazdı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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Cadde Yazarları

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