Elif Erol yapımcıların markajında

Elif Erol, İran’ın ünlü oyuncularından Pejman Bazeghi ve Afsaneh Pakroo’nun da oynadığı İran yapımı ‘Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle’ isimli filmde Aysel karakterine hayat vererek, dikkat çekti. Kanal D’nin dizisi ‘Yaralı Kuşlar’daki rolüyle de beğeni toplayan oyuncu, İran’lı yapımcıların hedefinde... Erol, Mastaneh Mohajer’den gelen film teklifini değerlendirmek üzere, önümüzdeki günlerde İran’a gidecek.