“Elimi Bırakma”ya yeni transferler

Son olarak ‘İstanbullu Gelin dizisinin senaryo ekibinde yer alan ‘Ayşe Işıkmen’ ve ‘Selin Yaltaal’ hikaye yazarları olarak diziye dahil olurken, ’Hadi Be Oğlum’ filmiyle adını duyuran Rahşan Çiğdem İnan ise senaryo grubuna dahil oldu.



Ekipte bir diğer değişiklik ise yönetmen koltuğunda yaşandı. Daha önce ‘Kurt Seyit ve Şura, Kaderimin Yazıldığı Gün, Kalbimdeki Deniz’ gibi yapımlarda yer alan Hakan İnan, ilk bölümden itibaren dizinin reji kadrosunda yer alan ‘Mücahit Akyoldaş’ ile birlikte yeni sezonda yönetmen koltuğunu paylaşacak.

Diziye, başarılı oyuncu Nihat Altınkaya’nın dahil olacağı konuşuluyor.

'Elimi Bırakma' ekibi 15 Ağustos’ta sete çıkıyor.

Alp Navruz’a Sürpriz Pasta

Elimi Bırakma dizisi oyuncusu ‘Alp Navruz’ geçtiğimiz günlerde askerlik görevini tamamlayarak İstanbul’a döndü.

Toplantı için gittiği yapım şirketinde,Yapımcısı Süreyya Yaşar Önal tarafından hazırlattırılan sürpriz tebrik pastası ile karşılaşan oyuncu,şaşkınlığını gizleyemedi.







