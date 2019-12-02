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02.12.2019 - 15:47 |

Elton John itiraf etti: Sahneye bez bağlayarak çıktım

'Sir' ünvanlı İngiliz şarkıcı Elton John, son verdiği röportajda, prostat ameliyatı olduğu için sahneye bez bağlayarak çıktığını anlattı.

Elton John itiraf etti: Sahneye bez bağlayarak çıktım

Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, BBC One'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Şarkıcı, 2017 yılında Las Vegas'ta verdiği konsere altına bez bağlayarak çıktığını itiraf etti.

Konserden iki hafta önce prostat ameliyatı olduğunu anlatan 72 yaşındaki şarkıcı, idrarınını tutamadığı için bu yönteme başvurduğunu söyledi.

John, o dönem ameliyat sonrası konserini iptal etmese de geçen hafta başında ABD'de gerçekleştireceği performansı, kulak enfeksiyonu nedeniyle iptal etmişti.

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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