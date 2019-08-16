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16.08.2019 - 09:20

Emrah: Kalbimin bir yarısı Elyesa, bir yarısı Eleysa

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, Instagram hesabında çocuklarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Emrah: Kalbimin bir yarısı Elyesa, bir yarısı Eleysa

Sibel Kirer ile 2014 yılında dünyaevine giren Emrah, bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Sosyal medya hesabından zaman zaman mutlu aile tablosu pozları veren Emrah, bu defa da çocukları kucakladığı bir kareyi paylaştı.

İşte Emrah’ın çocukları Eleysa ve Elyesa ile verdiği o poz ve altına yazdıkları:
“Kalbimin bir yarısı Elyesa Erdoğan bir yarısı Eleysa Erdoğan fısıldadılar kulağıma 'Baba seni çok seviyoruz sen bizim canımızsın' dediler. Beni dünyanın en mutlu insanı en mutlu babası yaptılar canım yavrularım…”

Sulama havuzuna düşen köpek böyle kurtarıldıBursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alandaki sulama havuzuna düşen köpeği, itfaiye ekipleri suya girerek kurtardı. Havuza düşen köpeğin kurtarılma anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi.
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