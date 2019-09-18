18.09.2019 - 13:12 |
Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi
Fenerbahçe takım kaptanı Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.
A Milli Takım maçında sakatlanan ve sarı-lacivertli takımın Alanyaspor maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ertesi günü soluğu eşi ile birlikte İstinyePark'ta aldı.
Markalar Sokağı'nda bulunan birçok mağazadan alışveriş yapan 39 yaşındaki futbolcu, alışveriş turu sırasında yanına gelen futbolseverleri de kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.