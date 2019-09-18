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18.09.2019 - 13:12 |

Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi

Fenerbahçe takım kaptanı Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi

A Milli Takım maçında sakatlanan ve sarı-lacivertli takımın Alanyaspor maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ertesi günü soluğu eşi ile birlikte İstinyePark'ta aldı.

Markalar Sokağı'nda bulunan birçok mağazadan alışveriş yapan 39 yaşındaki futbolcu, alışveriş turu sırasında yanına gelen futbolseverleri de kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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