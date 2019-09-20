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20.09.2019 - 17:42 |

Emre Kaya: Bu yaz 70 konsere çıktım

Şarkıcı Emre Kaya, Ankara'da yaşayan ve kendisini ziyarete gelen babası Alpaslan Kaya ile önceki gün alışveriş turuna çıktı.

Emre Kaya: Bu yaz 70 konsere çıktım

City's AVM çıkışı objektiflere takılan Emre Kaya, "Ankara'dan baba geldi. Babam ama aynı zamanda arkadaşım. Her şeyi onunla paylaşırım. Alışverişe çıktık. Şimdi yemek yiyeceğiz" dedi.

Yaz boyunca çalışmaktan dolayı tatile çıkmaya fırsat bulamadığını söyleyen şarkıcı, "Bu yaz tam 70 konsere çıktım. O yüzden tatil yapmaya fırsat bulamadım" dedi.

20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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