Hayli keyifli olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len Engin Altan DÃ¼zyatanâ€™a biten dizisi hatÄ±rlatÄ±lÄ±nca, "Olur Ã¶yle ÅŸeyler, hayÄ±rlÄ±sÄ± olsun. BazÄ± iÅŸler oluyor, bazÄ± iÅŸler olmuyor" diye cevapladÄ±.

â€˜DiriliÅŸ ErtuÄŸrulâ€™ dizisinin bitmesiyle Burak Ã–zÃ§ivitâ€™in baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi â€˜KuruluÅŸ Osmanâ€™ baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. â€˜DiriliÅŸ ErtuÄŸrulâ€™un devamÄ± olarak Ã§ekilen projede, â€˜ErtuÄŸrulâ€™ karakterinin Ã¶lmediÄŸi ErtuÄŸrul Bey'in tekrar diziye dahil olacaÄŸÄ± iddialarÄ± hatÄ±rlatÄ±lan oyuncu, "Åžu an iÃ§in Ã¶yle bir ÅŸey konuÅŸmadÄ±k, haberimiz yok yani" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

"Diziye dÃ¶nmek ister misiniz?" sorusu Ã¼zerine ise DÃ¼zyatan, "OrasÄ± Ã§ok severek Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m, Ã§ok gÃ¼zel bir iÅŸti. Biz bir iÅŸi sonlandÄ±rdÄ±k, yeni bir iÅŸe baÅŸlandÄ±. Orada Ã§alÄ±ÅŸan ekip arkadaÅŸlarÄ± benim arkadaÅŸlarÄ±m. Hala aynÄ± ekip devam ediyor. SaÄŸolsunlar, gÃ¶rÃ¼yorum takip ediyorum, Ã§ok da beÄŸeniyorum. Bu plan meselesi, bÃ¶yle bir planla ayrÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±k oradan, sonuÃ§ta bu baÅŸka bir dizi aslÄ±nda yeni bir dizi. DeÄŸerlendiririz bakarÄ±z, ederiz. Åžu an iÃ§in Ã¶yle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" dedi.

BURAK Ã–ZÃ‡Ä°VÄ°T YORUMU

â€˜DiriliÅŸ ErtuÄŸrulâ€™ dÃ¶neminde reytinglerin daha yÃ¼ksek olduÄŸu yorumuna DÃ¼zyatan, "SevdiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, ne kadar gÃ¼zel bizim yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir iÅŸi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklÄ± iÅŸ, ben Ã§ok severek izliyorum. HayÄ±rlÄ±sÄ± olsun" ÅŸeklinde konuÅŸtu. "Reytinglerde yÃ¼kseliÅŸ olur mu?" sorusuna Ã¼nlÃ¼ oyuncu, "Reytingleri Ã§ok takip etmedim ama olacaktÄ±r" cevabÄ±nÄ± verdi.

Burak Ã–zÃ§ivitâ€™in performansÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine DÃ¼zyatan, "Gayet iyi, gayet iyi" dedi.

Engin Altan DÃ¼zyatanâ€™Ä±n lÃ¼ks cipine taktÄ±ÄŸÄ± lastikler dikkat Ã§ekerken, spor ve arabalarla arasÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bilenen oyuncunun off-road yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. DÃ¼zyatan'Ä±n aracÄ±nÄ±n alt kÄ±smÄ±nÄ± Ã§arptÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.Â