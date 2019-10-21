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HaberlerCaddeEngin Nurşani'den babası Ali Nurşani'ye şok suçlama!
21.10.2019 - 11:07 |

Engin Nurşani'den babası Ali Nurşani'ye şok suçlama!

Kanser olan genç müzisyen Engin Nurşani, babası Aşık Ali Nurşani hakkında, "Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı" iddiasında bulundu.

Engin Nurşani'den babası Ali Nurşani'ye şok suçlama!

Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden Ali Nurşani, aynı rahatsızlığı bulunan oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Oğul Nurşani ise bazı kişilerin adını kullanarak para topladığını, ancak bu paranın kendisine ulaşmadığını açıkladı. Engin Nurşani, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımda ise babasını topa tuttu.

Genç müzisyen, "Babam, sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. Üç aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı" ifadelerini kullandı.

Ali Nurşani, oğlunun suçlaması karşısında şimdilik sessiz.

21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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