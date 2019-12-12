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12.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

Engin Öztürk: Konunun uzaması kadın oyuncuları üzer

Bebek'te bir kafede kahvaltı eden Engin Öztürk, mekan çıkışı soruları yanıtladı. Muhabirlerin ‘libido’ sorusuna yakışıklı oyuncu son noktayı koydu.

Engin Öztürk: Konunun uzaması kadın oyuncuları üzer

Geçtiğimiz haftalarda Can Yaman'ın eski rol arkadaşı Selen Soyder, için  yaptığı ‘libidosu düşük’ açıklaması çok konuşulmuştu. Birçok ünlü ismin de tepki gösterdiği açıklamaya son dahil olan isim Engin Öztürk oldu.

Bir muhabirin "Libido açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Öztürk, şaşırttı.

Oyuncu, "Bu konu sizin biraz hoşunuza gidiyor. Şöyle hoşunuza gidiyor, malzeme bu, gündeminiz oluyor. Bunu daha fazla uzatmak hakkı geçen kadın oyuncuları da üzüyor. O arkadaş da biraz rahatlasın, çok üzerine gitmeyelim" dedi.  

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Cadde Yazarları

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