Engincan Ural'ın fotoğraf sevdası

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, küçük yaşlarda merak sardığı fotoğrafçılık konusuna eğilmeye devam ediyor. Eğitim hayatının dışında aldığı, kurslarla fotoğraf konusunda kendini geliştiren Ural, ilk olarak ‘çek at’ fotoğraf makineleriyle ailesini fotoğraflamış. Engincan fotoğrafçılığı kişisel yolculuğunda önemli bir durak olarak tanımlıyor:

“Hayatımın her döneminde bir kameram oldu. Gezdiğim yerlerde makinemi elimden hiç düşürmedim. Fotoğrafçılık kurslarına katılarak gelişimimi tamamlamaya çalıştım. Varmak istediğim yeri şu an için bilmiyorum, sadece bunun keyfini yaşıyorum. Dünyayı dolaşmayı ve fotoğraflamayı seviyorum. Ama İstanbul bir başka... İstanbul tarihi ve özel bir ruha sahip.”

YARIŞMAYA KATILDI

Her sanatçının bakış açısından ve tarzından bir şeyler öğrenmeye çalıştığını söyleyen Engincan Ural:

“Ara Güler’e çok büyük saygım var. Ara Güler, İstanbul’un eski fotoğraflarını, o yıllarda yaşayan insanları bugünün bakış açısıyla yaşattı bizlere. ‘Ara Güler’in İzinde İstanbul’da Değişim’ temalı fotoğraf yarışmasına katıldım. Beni heyecanlandıran bir proje oldu ve kendimi denemek istedim.”