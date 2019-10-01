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01.10.2019 - 11:49 |

Enis Arıkan: Her şey güzel gidiyor

'Alice' müzikalinde sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren oyuncu Enis Arıkan, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Enis Arıkan: Her şey güzel gidiyor

Öğle saatlerinde İstinyePark'a gelen ve kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Enis Arıkan, TV programının çekiminden çıktığını ve birkaç eksiğini almak için alışverişe geldiğini söyledi.

Kapalı gişe oynamaya devam eden 'Alice' müzikalinin keyifle devam ettiğini dile getiren oyuncu, "Bu aralar her şey güzel gidiyor" dedi.

Uzun süre tek başına alışveriş yapan Arıkan, daha sonra özel aracıyla AVM'den ayrıldı.

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