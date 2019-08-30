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30.08.2019 - 08:09

Enis Arıkan: Şoke oldum, çok utandım!

Oyuncu Enis Arıkan, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

Enis Arıkan: Şoke oldum, çok utandım!

Enis Arıkan, yaklaşık 6 saat süren 'Alice' müzikali provası sonrası meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ile buluştu.

Son günlerde hakkında çıkan "Sahne fiyatına yüzde 30 zam yaptı" haberlerini hakkında konuşan oyuncu, zam iddialarını kesin bir dille yalanladı: İnanın haberi okuduğum an, ilk olarak şoke oldum, sonrasında çok utandım. Böyle bir şey olabilir mi? Nereden, nasıl çıktı bu haberler, gerçekten anlamış değilim. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil ve söz konusu da olamaz. Çünkü biz tüm anlaşmalarımızı geçen yıl yaptık. Ve bu anlaşmalar iki yılı kapsıyor. Gerçekten böyle bir durum söz konusu değil, inanın. Ve tekrar söylüyorum görür görmez çok utandım.

Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıManisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.
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