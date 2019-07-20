Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı

AVM'de iş arkadaşları ile bir araya gelen Erdal Beşikçioğlu, meydan katında bulunan bir restoranda kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.

'Behzat Komiser' rolü için bıyık bırakan tiyatrocunun yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

Sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan usta oyuncu, sevenleriyle fotoğraf çektirmenin yanı sıra onlarla ayak üstü sohbette etti.