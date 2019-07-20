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20.07.2019 - 12:34

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı

'Behzat Ç' dizisi ile ekranlara dönen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde Zorlu AVM'de görüntülendi.

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı

AVM'de iş arkadaşları ile bir araya gelen Erdal Beşikçioğlu, meydan katında bulunan bir restoranda kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.

'Behzat Komiser' rolü için bıyık bırakan tiyatrocunun yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

Sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan usta oyuncu, sevenleriyle fotoğraf çektirmenin yanı sıra onlarla ayak üstü sohbette etti.

20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni
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