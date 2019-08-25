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25.08.2019 - 13:40

Erkan Kolçak Köstendil, oyununun gelirlerini Bursaspor'a baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

Oyuncu Erkan KolÃ§ak KÃ¶stendil, Bursa'da sergilediÄŸi oyununun gelirini mali kriz iÃ§erisindeki Bursaspor'a baÄŸÄ±ÅŸlayarak destek verdi.Â

Erkan Kolçak Köstendil, oyununun gelirlerini Bursaspor'a baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

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Erkan KolÃ§ak KÃ¶stendil, '12 NumaralÄ± Adam' adlÄ± tek kiÅŸilik oyununu, Bursa AÃ§Ä±khava Tiyatrosu'nda sergiledi. Bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen tiyatroda KÃ¶stendil, sergilediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performans ile oyun sonunda ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±.

BursasporluluÄŸu ile bilinen KÃ¶stendil'in oyununu; Bursaspor BaÅŸkanÄ± Mesut Mestan, sportif direktÃ¶r SelÃ§uk ErdoÄŸan ve teknik direktÃ¶r YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak da izledi. Oyunun belli bÃ¶lÃ¼mlerinde 'Bursaspor' tezahÃ¼ratlarÄ± da seyirciler arasÄ±ndan yÃ¼kseldi.

KÃ–STENDÄ°L'E PLAKET VERÄ°LDÄ°
Oyunun sonunda BaÅŸkan Mesut Mestan ve Teknik DirektÃ¶r KoÅŸukavak tarafÄ±ndan, oyunun tÃ¼m gelirlerini Bursaspor KulÃ¼bÃ¼â€™ne baÄŸÄ±ÅŸlayan KÃ¶stendilâ€™e plaket ve arkasÄ±nda ismi yazÄ±lÄ± forma hediye edildi. (DHA)

Erkan KolÃ§ak KÃ¶stendil, oyununun gelirlerini Bursaspora baÄŸÄ±ÅŸladÄ±


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