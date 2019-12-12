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12.12.2019 - 14:40 |

Erkan Petekkaya: En büyük aşkım oğlum

Oyuncu Erkan Petekkaya, 10 yaşına giren oğlu Cem Cano'nun doğum gününü duygusal sözlerle kutladı. Petekkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, beğeni ve yorum yağdı.

Erkan Petekkaya: En büyük aşkım oğlum

2003 yılında Didem Petekkaya ile dünya evine giren, 6 yıl sonra oğlu Cem Cano'yu kucağına alan Erkan Petekkaya oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Oğluna sarılırken çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Petekkaya, Cano'nun doğum gününü “Büyük Aşkım. iyi ki beni anam doğurdu iyi ki seni karım doğurdu oğlum… İyi ki en büyük aşkım oğlum” satırlarıyla kutladı.

Erkan Petekkaya: En büyük aşkım oğlum

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