Erkan Petekkaya: En büyük aşkım oğlum

2003 yılında Didem Petekkaya ile dünya evine giren, 6 yıl sonra oğlu Cem Cano'yu kucağına alan Erkan Petekkaya oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Oğluna sarılırken çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Petekkaya, Cano'nun doğum gününü “Büyük Aşkım. iyi ki beni anam doğurdu iyi ki seni karım doğurdu oğlum… İyi ki en büyük aşkım oğlum” satırlarıyla kutladı.