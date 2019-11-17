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17.11.2019 - 13:35 |

Erkan Petekkaya: Sanatçı olmaya çalışıyorum

Görkemli bir törenle açılış yapan “9. Malatya Uluslararası Film Festivali” töreninde; Erkan Petekkaya, mütevazi sözleriyle takdir topladı.

Erkan Petekkaya: Sanatçı olmaya çalışıyorum

9. Malatya Uluslararası Film Festivali” törenine; Erkan Petekkaya, Meral Çetinkaya, Selçuk Yöntem, Ayhan Taş, Selahattin Taşdöğen gibi sanat camiasının tanınmış isimler katıldı.

Erkan Petekkaya, katıldığı Malatya Film Festivali'ne teşekkür ederek, "Bu tür festivalleri çok seviyorum, sanata yapılmış veya yapılacak olan her türlü girişime hayranım; çünkü ben de bir sanatçıyım. Daha doğrusu, sanatçı olmaya çalışıyorum" dedi.

17 Kasım 2019 Magazin Bülteni17 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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