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22.12.2019 - 07:50 |

Erkek modası

Ufuk-Okan Yıldırım kardeşlerin markası Modan-Andrea Nicolotti, pantolon tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Erkek modası

Koleksiyonda, yün, pamuk, keten, denim, viskon ile likra malzemelerinin karışımı, klasik ve spor modeller yer alıyor. 1998 yılından beri faaliyet gösteren marka, erkek pantolonu imalatına odaklanıyor.

Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.
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Cadde Yazarları

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