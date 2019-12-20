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20.12.2019 - 07:50 |

Erken davet

EPOS 7 Derneği, yeni yıl öncesi Serafina Kanyon’da iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin buluştuğu renkli bir davet düzenledi.

Erken davet

EPOS 7 Derneği, yeni yıl öncesi Serafina Kanyon’da iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin buluştuğu renkli bir davet düzenledi. Dernek başkanı Zafer Kozanoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı yemekte, Revna Demirören, Arzu Sabancı, Aslı Şen, Berna Çebi, Beste Yurttaş, Özgür Doğa Keleş, Berrin Zorlu, Emine Sabancı Kamışlı ve Emel Ayaydın yer aldı. Kozanoğlu, “EPOS 7 olarak 2020’de kültürel mirasımız gibi çok eskilere dayanan sanatımızın hak ettiği değeri görebilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim” dedi.

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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