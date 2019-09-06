06.09.2019 - 13:48
Erol Evgin'den anlamlı mesaj
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam 11. Kırkpınar Sanat Akşamları Konserleri kapsamında, Sakaryalı müzikseverlerle buluştu. Şarkılarını Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım dolduran müzikseverlerle hep bir ağızdan söyleyen usta sanatçının konserine “Kadına şiddete hayır” mesajı damga vurdu.
Erol Evgin, “Ağustos ayında 49 kadının cinayete kurban gittiği açıklandı. Kadına seçme ve seçilme hakkını veren ilk ülkelerdeniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yıllar önce Türk kadınına duyduğu inanç ve güveni ortaya koyup, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. Kadının sövülmediği, dövülmediği, öldürülmediği, çocukken evlendirilmediği, gecenin bir vakti özgürce yürüdüğü, sokaklarda taciz edilmediği, bir gün değil her günün Kadınlar Günü olduğu bir dünyayı görmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.