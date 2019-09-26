'Esaretin Bedeli'ne eklemeler!
İkinci sezonuna da büyük bir ilgiyle başlayan “Esaretin Bedeli” oyunu, İstanbullu sanatseverlerin yoğun ilgisi üzerine Ekim ayı programına dahil edilen ek oyunla, 9 Ekim’de Zorlu PSM’de…
Başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaştığı, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan oyun, 2 Ekim ve 9 Ekim tarihlerinde İstanbul seyircisiyle buluşmaya devam ediyor…
25 kişilik dev bir kadrosuyla izleyenleri adeta büyüleyen “Esaretin Bedeli” tiyatro oyunu, Ekim ayı oyun programı:
2 Ekim 2019 Çarşamba
ZORLU PSM 20:30
7 Ekim 2019 Pazartesi
DÜZCE 20:00
9 Ekim 2019 Çarşamba
ZORLU PSM 20:30
23 Ekim 2019 Çarşamba
DENİZLİ 20:30
24 Ekim 2019 Perşembe
İZMİR 20:30
28 Ekim 2019 Pazartesi
CADDEBOSTAN K.M. 20:30
Oyunun Konusu:
Andy Dufresne masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi sonucu Shawshank hapishanesin de iki kez müebbet hapse çarptırılır. Uzun yıllarını hapishanede geçirmiş eski bir mahkûm olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy’nin hapishane şartlarına çabucak pes edeceğini düşünse de, Andy bu konuda çok dirençlidir. Shawshank deki dayak işkence tecavüz ve her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Bu durumuyla etrafındaki mahkûmları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne, hayatta sabrın, bilginin zekânın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de.
KÜNYE:
Yazan: Stephen King
Uyarlayan: Owen O’neıll & Dave Johns
Yöneten: Şakir Gürzumar
Çeviri: Nazlı Gözde Yolcu
Dekor: Tayfun Çebi
Kostüm: Dilek Kaplan
Işık: Yakup Çartık
Müzik: Orhan Enes Kuzu
Hareket Düzeni: Alparslan Karaduman
Dramaturg: Gökhan Erarslan
Yardımcı Yönetmen: Yiğit Pakmen
Fotoğraf: Levent Özdemir
Afiş: Murat Haberdar
Asistan: Tülay Öztürk, Çisil Ertürk
Oyuncular:
Kerem Alışık -RED
Kaan Taşaner – ANDY DUFRESNE
İştar Gökseven – MÜDÜR STAMMAS
Fuat Onan – BROOKSIE
Erhan Alpay – BRYAN HADLEY
Hasan Erdem – DAWKINS
Yiğit Pakmen -TOMMY
Mert Doğan – ROOSTER
Murat Yılmaz – BOGS
Umut Avcı – HEYWOOD
Şahin Adıgüzel – FLOYD
Cem Hamzaoğulları – MAHKUM
Burak Can Aras – RICO
Mesut Tozkoparan – MERT ENTWISTLE
Serkan Beşiroğlu – GARDİYAN
Hafız Sengir- MAHKUM
Ferdi Taşkın – MAHKUM
Furkan Çalışal – MAHKUM
Can Mürsel Yavuz – GARDİYAN
Onur Uslu – MAHKUM
Kaan Mert Öngöz – GARDİYAN
Baykal Güven – GARDİYAN
Enis Kaplanoğlu – MAHKUM
Ali Keçeli – MAHKUM