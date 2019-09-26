'Esaretin Bedeli'ne eklemeler!

Başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaştığı, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan oyun, 2 Ekim ve 9 Ekim tarihlerinde İstanbul seyircisiyle buluşmaya devam ediyor…

25 kişilik dev bir kadrosuyla izleyenleri adeta büyüleyen “Esaretin Bedeli” tiyatro oyunu, Ekim ayı oyun programı:

2 Ekim 2019 Çarşamba

ZORLU PSM 20:30

7 Ekim 2019 Pazartesi

DÜZCE 20:00

9 Ekim 2019 Çarşamba

ZORLU PSM 20:30

23 Ekim 2019 Çarşamba

DENİZLİ 20:30

24 Ekim 2019 Perşembe

İZMİR 20:30

28 Ekim 2019 Pazartesi

CADDEBOSTAN K.M. 20:30

Oyunun Konusu:

Andy Dufresne masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi sonucu Shawshank hapishanesin de iki kez müebbet hapse çarptırılır. Uzun yıllarını hapishanede geçirmiş eski bir mahkûm olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy’nin hapishane şartlarına çabucak pes edeceğini düşünse de, Andy bu konuda çok dirençlidir. Shawshank deki dayak işkence tecavüz ve her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Bu durumuyla etrafındaki mahkûmları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne, hayatta sabrın, bilginin zekânın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de.

KÜNYE:

Yazan: Stephen King

Uyarlayan: Owen O’neıll & Dave Johns

Yöneten: Şakir Gürzumar

Çeviri: Nazlı Gözde Yolcu

Dekor: Tayfun Çebi

Kostüm: Dilek Kaplan

Işık: Yakup Çartık

Müzik: Orhan Enes Kuzu

Hareket Düzeni: Alparslan Karaduman

Dramaturg: Gökhan Erarslan

Yardımcı Yönetmen: Yiğit Pakmen

Fotoğraf: Levent Özdemir

Afiş: Murat Haberdar

Asistan: Tülay Öztürk, Çisil Ertürk

Oyuncular:

Kerem Alışık -RED

Kaan Taşaner – ANDY DUFRESNE

İştar Gökseven – MÜDÜR STAMMAS

Fuat Onan – BROOKSIE

Erhan Alpay – BRYAN HADLEY

Hasan Erdem – DAWKINS

Yiğit Pakmen -TOMMY

Mert Doğan – ROOSTER

Murat Yılmaz – BOGS

Umut Avcı – HEYWOOD

Şahin Adıgüzel – FLOYD

Cem Hamzaoğulları – MAHKUM

Burak Can Aras – RICO

Mesut Tozkoparan – MERT ENTWISTLE

Serkan Beşiroğlu – GARDİYAN

Hafız Sengir- MAHKUM

Ferdi Taşkın – MAHKUM

Furkan Çalışal – MAHKUM

Can Mürsel Yavuz – GARDİYAN

Onur Uslu – MAHKUM

Kaan Mert Öngöz – GARDİYAN

Baykal Güven – GARDİYAN

Enis Kaplanoğlu – MAHKUM

Ali Keçeli – MAHKUM