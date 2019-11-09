'Eşimin güzel yüzünü göremedim'

Eşi Kadir Doğulu'nun ilk tiyatro sahnesi heyecanına ortak olan Neslihan Atagül, "Eşim bu oyun için çok çalıştı. Ekip olarak harika iş çıkardılar" dedi.

Oyun sonrası gazetecilerin objektiflerine poz veren ekipten Kadir Doğulu, "Nabzım çok yüksek. Tempolu bir iş yapıyoruz. İlk geldiğimiz günden beri hocalarımız bizlere yardımcı oluyor. Ekip olarak birlikte olmayı becerebildik. Büyük bir aile olduk" dedi.

Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Eşiniz Neslihan Hanım da sizin performansınızı izledi. Nasıl buldu sizi?" sözlerine, "Çok şükür yalnız bırakmadılar. Setten tüm ekibimiz gelmiş bu akşam. Sevgili eşim Neslihan da buradaydı. Henüz görüşemedik. Onun güzel yüzünü göremedim. Biraz sonra görüşeceğiz. İstanbul'da çalışmadıkları için setlerini ziyarete gidemedim" karşılığını verdi.