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28.08.2019 - 07:50

Eşitlik damgası!

En iyilerin belirlendiği MTV Video Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu. Taylor Swift, eşitlik konulu konuşmasıyla geceye damga vurdu

Eşitlik damgası!

2019 MTV Video Müzik Ödülleri, ABD’nin New Jersey eyaletindeki Prudential Center’daki törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Sebastian Maniscalco’nun üstlendiği gecede renkli sahne performansları dikkat çekti.

‘Yılın Şarkısı’ ödülünü ‘Old Town Road’ ile Billy Ray Cyrus ve Lil Nas X’in kazandığı etkinlikte, Ariana Grande de ‘Yılın Sanatçısı’ seçildi. Homofobiyi eleştiren ‘You Need To Calm Down’ şarkısıyla ‘Yılın Klibi’ ve ‘Tüm Zamanların En İyi Klibi’ ödüllerinin sahibi olan Taylor Swift, teşekkür konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’a gönderme yaptı.

29 yaşındaki şarkıcı, “Bu klibe oy vererek eşitlik hakkının kanunla garanti altına alınması isteğinizi de belirtmiş oldunuz. Hepimizin hak ettiği eşit hakların kanunla korunduğu Eşitlik Yasası kampanyasına imza veren herkese teşekkür ederim. Şu an yarım milyon imza mevcut ve Beyaz Saray’dan bir yanıt almayı garanti eden imza miktarının beş katına sahibiz” dedi.

Eşitlik damgası


Rosalia ve J Balvin ft. El Guincho’nun düet  yaptıkları ‘Con Altura’, ‘En İyi Latin Şarkı’ ve  ‘En İyi Koreografi’ dallarında ödül kazandı.

Eşitlik damgası


Billy Ray Cyrus, Lil Nas X ile iş  birliği yaptığı ‘Old Town Road’,  ‘Yılın Şarkısı’ ödülünü aldı.

Eşitlik damgası


Birlikte rol aldıkları klipten sonra sevgili olan Shawn Mendes ve Camila Cabello, gecede seslendirdikleri ‘Senorita’yla, ‘En İyi İş Birliği’ ve ‘En İyi Görüntü’ ödüllerinin sahibi oldu.

Kırmızı halıda abartanlar

Eşitlik damgası


YouTuber Nikita Dragun’un üç erkek modeli tasmayla kırmızı halıda gezdirmesi, eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medya yıldızı Tana Mongeau’nun ise aksesuar olarak yılan taşıması, hayvanseverler tarafından tepki gördü.

Eşitlik damgası


Eşitlik damgası


Cardi B., ‘Money’ parçasıyla ‘En İyi Hip Hop Şarkısı’ ödülüne layık görüldü.

‘Ödül değil; su istiyoruz’

Dünya çapında canlı yayınlanan organizasyon aracılığıyla seslerini duyurmak isteyen kişiler, Prudential Center yakınında şehirdeki su kirliliğini protesto etti. “MTV’yi istemiyoruz, bedava su hakkımızı istiyoruz” sloganları atan eylemcilerin bir kısmı gözaltına alındı.

Eşitlik damgası


Miley Cyrus, Liam Hemsworth ile boşanacakları haberlerinin ardından ilk kez kamera karşısına çıktı. Gecede ‘Slide Away’ parçasını duygusal bir şekilde söyleyen 26 yaşındaki şarkıcı, kızmızı halıyı es geçti.

Eşitlik damgası


Jonas Kardeşler’in ‘Sucker’ parçası, ‘En İyi Pop Şarkısı’ ödülünü kazandı.

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